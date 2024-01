Sorteio da Mega-Sena paga R$ 58 milhões nesta quinta-feira

A Mega-Sena sorteia R$ 58 milhões nesta quinta-feira (25). O concurso 2.680 será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília), em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook.

Por se tratar de um concurso com final zero, o prêmio fica maior. Os sorteios da Mega-Sena com final zero e cinco costumam ser ainda mais atrativos, porque recebem o acréscimo de 22% sobre os valores arrecadados para premiação dos quatro concursos anteriores (finais 1 a 4 ou 6 a 9).

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h de hoje. O valor de uma aposta simples da Mega custa R$ 5.

* Com informações da assessoria da Caixa