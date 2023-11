"Temos que nos tornar protagonistas da inteligência artificial", diz futurista Gui Rangel

O futurista Gui Rangel iniciou a palestra no evento "RCN em Ação” com a frase “Muito além do ChatGPT - inteligência artificial generativa para as massas”, comentando sobre o futuro da inteligência artificial (IA) e a sua influência na vida das pessoas.

Gui Rangel abordou sobre como a inteligência artificial gera impacto nos negócios e acelera diagnósticos melhorando processos, transformando operações e personalizando serviços.

Segundo Gui Rangel, a IA pode mudar o modo de consumo, sendo chamada de “nova eletricidade”, por reinventar a existência humana democratizando a informação, inovação e o conhecimento.

O futurista trouxa uma discussão sobre aquilo que considera um fator essencial, que as pessoas façam as perguntas certas sobre essa nova realidade tecnológica e de como a IA enxerga o mundo através de dados.

Para Rangel tudo que envolve a IA deve está em torno da experiência humana. “Nesse processo devemos deixar de ser meros espectadores. Temos que nos tornar protagonistas na criação da realidade que vamos viver”, afirmou.