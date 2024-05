Terça-feira será de calor e tempo seco em Três Lagoas

Terça-feira (7), amanheceu com céu limpo, o sol brilhará o dia todo, e mais um dia sem previsão de chuva. Neste cenário o alerta fica para os baixos volumes da umidade do ar, entre 20% e 45%. Além disso, são esperadas temperaturas acima da média, onde a máxima pode chegar aos 37°C, em Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), uma frente fria avança pelo sul do Brasil e deve trazer mudanças no clima para os próximos dias na região Sul de Mato Grosso do Sul. Enquanto o tempo quente e seco traz impactos na vida da população e recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e, quando possível, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Em Três Lagoas a temperatura mínima registrada foi de 22°C.