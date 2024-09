Três Lagoas registra a segunda maior temperatura do país em dia de calor extremo no MS

Mato Grosso do Sul enfrenta uma onda de calor intensa, com temperaturas acima dos 40°C em várias cidades. Nesta quarta-feira (25), Três Lagoas se destacou ao registrar a segunda maior temperatura do país, atingindo impressionantes 42,7°C. A umidade relativa do ar chegou a apenas 10%, agravando ainda mais a sensação térmica, que atingiu 49°C.

A cidade de Água Clara, também no Leste do estado, bateu o recorde nacional do dia com uma máxima de 43,1°C e sensação térmica de 50°C. Com esse cenário, Mato Grosso do Sul emplacou três das cinco maiores temperaturas registradas no Brasil nas últimas 24 horas. Logo após Três Lagoas, apareceram Valparaíso (SP) com 42,0°C, Nhumirim, no Pantanal, com 41,9°C, Rondonópolis (MT) com 41,8°C e Cuiabá (MT) com 41,7°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para 28 municípios do estado, incluindo Três Lagoas, gerando grande perigo devido às condições climáticas. Além das temperaturas extremamente altas, a umidade relativa do ar abaixo de 12% aumenta os riscos de incêndios florestais e problemas de saúde, como desidratação, hidratação nos olhos e ressecamento da pele.

Onda de calor e riscos para a saúde

Desde o início da semana, uma nova onda de calor tem assolado a região, e as específicas indicam que essa condição pode se estender por até cinco dias, com temperaturas até 5°C acima da média. Esse comunicado atípico para a primavera, que começou oficialmente no último domingo (22), preocupa especialistas devido aos impactos que podem causar, como o aumento de incêndios e desconfortos térmicos e dermatológicos para a população.

Com as temperaturas altas e baixa umidade, recomenda-se a ingestão frequente de água, a evitar atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes do dia e o uso de hidratantes para proteger a pele.