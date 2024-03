Novos dados do último Censo do IBGE mostram que Três Lagoa tem mais templos religiosos do que escolas e unidades de saúde. Pela primeira vez, o IBGE mapeou todas as coordenadas geográficas e os tipos de edificações que compõem os 111 milhões de endereços do Brasil cadastrados durante o levantamento do Censo 2022.

Em Três Lagoas, assim como em todo o Brasil, a grande maioria dos endereços é formada por domicílios particulares, ou seja, as residências. Em segundo, estão os estabelecimentos comerciais, prédios públicos e culturais.

Segundo o IBGE, Três Lagoas tem 59.627 residências, 8.092 estabelecimentos comerciais e prédios com outras finalidades,2.509 construções, 1.519 estabelecimentos agropecuários, 342 igrejas, 218 unidades de saúde, incluindo os hospitais e 91 unidades de ensino.

As igrejas evangélicas são maioria em Três Lagoas, embora o IBGE não tenha divulgado a quantidade de templos por religiões. Mas, segundo o presidente do Conselho de Pastores de Três Lagoas, Marcos Rosendo, o município tem 250 igrejas evangélicas catalogadas, conforme um estudo que faz parte de uma tese de doutorado de um pastor. “O número não é preciso, porque todo dia abre ou fecha uma igreja, mas aproximadamente são 250, sendo 13 na zona rural e as demais na cidade”, informou, ressaltando que a igreja tem um papel importante, inclusive, está previsto na Constituição, o direito aos cultos sem embaraços. “O papel da igreja muitas vezes é estar onde o próprio estado não está”, destacou.

O bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luiz Knupp, diz que o município tem cerca de 26 igrejas católicas. Na opinião dele, o município deveria ter mais templos religiosos. “Templos não são apenas prédios, mas a reunião de pessoas que se congregam em um espaço. O templo favorece a vida comunitária, onde um se responsabiliza pelo outro. Para Dom Luiz Knupp, Três Lagoas necessita de mais igrejas católicas, uma vez que a cidade tem expandido. “A gente precisa ter esse espaço, que possibilita as pessoas participarem e conversarem sobre as necessidades de cada bairro. A gente precisa ter mais, mas ainda não temos pernas para construirmos”, destacou, adiantando que duas novas igrejas já estão projetadas para serem construídas, uma em frente a 2ª Lagoa e a outra no Jardim dos Ipês. No bairro Montanini já tem um terreno disponível também para a construção de uma igreja.