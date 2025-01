Adolescente é vítima de violência doméstica no Santo Antônio

Na noite de 31 de dezembro de 2024, a Polícia Militar de Paranaíba foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua José Evaristo de Queiroz, durante a “Operação Boa Festa 2024”. O caso envolveu uma menor de 16 anos e seu companheiro, um homem de 22 anos.

Segundo relatos da vítima, a confusão começou após um pedido da mãe do autor para que ela e a irmã dele buscassem refrigerante em uma conveniência. Durante o trajeto de volta, o autor abordou a vítima próximo à residência e, alterado, iniciou as agressões físicas e verbais.

Segundo o boletim de ocorrência, o autor empurrou a vítima contra uma parede, causando uma marca no ombro esquerdo. Na residência ao tentar recolher seus pertences para sair do local, a vítima foi novamente agredida, sendo empurrada contra a cama, o que resultou em marcas na perna direita e no pescoço.

O autor desferiu um chute na perna direita da vítima e um soco na região abdominal. A mãe e um amigo do autor intervieram para conter a situação, sendo que o autor também tentou agredir o amigo durante a confusão.

A Polícia Militar foi acionada por diversas ligações de moradores da região. No local, constatou o desentendimento e conduziu as partes à Delegacia de Polícia Civil para as medidas legais cabíveis.

O autor alegou dor no pescoço, afirmando que foi segurado pela vítima durante o conflito. A vítima foi orientada quanto aos seus direitos e à possibilidade de solicitar uma medida protetiva contra o autor.