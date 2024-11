Alunos do Projeto Bombeiros do Amanhã visitam Bioparque Pantanal

Os alunos do Projeto Bombeiros do Amanhã ao Bioparque Pantanal, em Campo Grande/MS na quarta-feira (27). O passeio foi uma oportunidade de aprendizado sobre a fauna e flora pantaneiras, além de sensibilizar as crianças para a importância de atitudes responsáveis em relação ao meio ambiente, reforçando valores que são essenciais para a construção de uma sociedade mais justa, responsável e sustentável.

Conforme a coordenação do projeto, a ação complementa a proposta do Projeto Bombeiros do Amanhã, cujo objetivo é formar cidadãos comprometidos com a segurança e o bem-estar da comunidade.

Além de aprenderem técnicas de resgate e primeiros socorros, os alunos também participam de atividades que estimulam o desenvolvimento pessoal, como o respeito, a responsabilidade e o cuidado com o próximo e com o meio ambiente.

O projeto tem parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, o que tem sido fundamental para o sucesso da iniciativa.