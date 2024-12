Associação de Artesãos assume por dois anos centro de comercialização no Carnaíba

A Secretaria Municipal de Turismo de Paranaíba firmou, no último dia 9, o Acordo de Cooperação com a Associação dos Artesãos Mãos Unidas. O objetivo da parceria é fomentar o desenvolvimento do comércio artesanal no município por meio de ações no Centro Público de Comercialização de Produtos Artesanais, conforme estipulado no plano de trabalho.

O acordo, que terá vigência inicial de 24 meses, não prevê repasse financeiro entre as partes. As atividades serão realizadas em colaboração, com o intuito de fortalecer a cadeia produtiva do artesanato local, valorizando a cultura e incentivando a geração de renda para os artesões. O prazo pode ser prorrogado por mais 24 meses após a celebração do termo aditivo.

A iniciativa busca criar oportunidades para os artesões, promovendo suas produções em um espaço adequado e com maior visibilidade, contribuindo para o fortalecimento da economia criativa no município.