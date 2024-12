Câmara aprova orçamento de R$ 383 mi para 2025 na última sessão

Na última sessão do ano legislativo, a Câmara Municipal de Paranaíba aprovou o Projeto de Lei nº 26, de 25 de setembro de 2024, que fixa o orçamento do município para o exercício financeiro de 2025. O presidente da Casa, Edmar Pires da Silva Júnior , detalhou como os recursos serão distribuídos entre as secretarias e os órgãos municipais.

O orçamento total previsto é de R$ 383 milhões , contemplando as principais áreas de atuação do Executivo municipal. A Secretaria Municipal de Educação terá a maior fatia, com R$ 91,01 milhões, seguida pela Secretaria de Saúde, que contará com R$ 88,09 milhões.

A Secretaria de Urbanismo, Habitação e Infraestrutura terá R$ 58,03 milhões; Instituto de Previdência dos Servidores do Município contará com R$ 29,54 milhões; Secretaria de Finanças e Planejamento terá R$ 31,21 milhões; Secretaria de Assistência Social fica com R$ 12,76 milhões; e Secretaria de Agricultura e Pecuária contará R$ 14,77 milhões.

Durante a sessão, o presidente Edmar Júnior destacou que a aprovação do orçamento facilitará os trabalhos da gestão atual do prefeito reeleito Maico, garantindo que o planejamento financeiro seja direcionado às metas de 2025. “Como o prefeito foi reeleito, o orçamento é do próprio Executivo que governará o município, o que torna mais fácil executar os planos”, afirmou o presidente.

A última sessão da atual legislatura (2021-2024) marcou o encerramento dos trabalhos da Casa. Segundo Edmar Júnior, todas as pautas foram esgotadas, mas há possibilidade de convocação de sessões extraordinárias durante o recesso, que começa no dia 23 de dezembro. “Caso haja projetos de urgência que beneficiem a população, a Casa estará à disposição para convocar uma sessão extraordinária”, garantiu.

O presidente ainda destacou a devolução de mais de R$ 8 milhões aos cofres públicos durante o mandato, ressaltando o compromisso da Câmara em colaborar com o Executivo. “Esse mandato fez a diferença e ficará na história. Trabalhamos de forma transparente, ouvindo e atendendo às demandas da população”, declarou.

Dollar, vereador mais votado no último pleito, também conduzirá a posse dos novos vereadores eleitos para o mandato 2025-2028. A cerimônia ocorrerá no dia 1º de dezembro, às 10h, em local ainda a ser definida devido ao processo de licitação. O presidente chamou a população para prestigiar esse importante momento cívico.

Com o orçamento aprovado e os projetos legislativos encerrados, a Câmara Municipal de Paranaíba entra em recesso.