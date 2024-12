Carro bate em árvore e casal morre em acidente BR-158 em Paranaíba

O casal viajava da fazenda, nas proximidades de Cassilândia, para Paranaíba

Anário Mariano Filho e Luciana Bergantini morreram em acidente ocorrido na tarde de segunda-feira (9) na BR-158, em Paranaíba, outro casal que estava no carro ficou ferido.

O acidente ocorreu por volta das 14h50, no km 51 da rodovia, sentido Paranaíba, em meio a fortes chuvas que atingiam a região. De acordo com informações da PRF, o veículo envolvido foi um Chevrolet Onix, que saiu da pista e colidiu frontalmente com uma árvore.

O impacto resultou na morte do casal e os outros dois ocupantes, também um casal, foram socorridos pela equipe de resgate da concessionária responsável pela rodovia e encaminhados para atendimento médico no Pronto Socorro da Santa Casa.

O casal viajava da fazenda, nas proximidades de Cassilândia, para Paranaíba com um casal de funcionários, quando ocorreu o acidente.

O velório do casal será em Paranaiba a partir das 9h desta terça-feira.