Cerimônia de posse marca início do segundo mandato de Maycol Queiroz

Em uma cerimônia realizada na Maçonaria Recanto Hospitaleiro, o prefeito reeleito Maycol Queiroz, o vice-prefeito Barbosinha, e os 13 vereadores eleitos de Paranaíba tomaram posse nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025. O evento simbolizou o início de um novo ciclo político na cidade, com desafios e projetos ambiciosos.

Maycol Queiroz destacou o compromisso com uma gestão de continuidade e avanços. Ele enfatizou a canalização do córrego Fazendinha, o recapeamento de 400 quadras e a atração de investimentos para a cidade, como a instalação de uma fábrica de suco, aproveitando o potencial agrícola da região.

“A partir de amanhã já estarei trabalhando no gabinete, junto com o Barbosinha e alguns secretários. Até o dia 15 de janeiro, deveremos ter a composição completa da nossa equipe. Meu foco é manter os acertos e buscar novas conquistas, com o apoio do governador Eduardo Riedel, dos deputados e dos vereadores,” afirmou.

Questionado sobre possíveis mudanças no secretariado, o prefeito sinalizou que grande parte da equipe será mantida, mas com algumas novidades. Entre elas, Edivando Quirino, que deverá assumir a pasta de Turismo e Esportes, enquanto Douglas Robalinho poderá ocupar Indústria e Comércio.

“Fui reeleito com 15 mil votos porque o trabalho deu certo. Então, manterei a equipe com algumas mudanças estratégicas para este novo mandato,” explicou Maycol.

Além das obras de infraestrutura, Maycol destacou outras iniciativas, como o plano de carreira para os servidores públicos, a implementação do vale-alimentação para contratados e projetos voltados ao setor agroindustrial.

Câmara Municipal

“Estou muito feliz com a eleição da Wanice. Ela tem capacidade e será uma ótima presidente. Meu compromisso com ela é para uma gestão colaborativa, que priorize o bem-estar de Paranaíba.”

Sobre a articulação com os vereadores, Maycol demonstrou otimismo, mas pontuou os desafios na busca por consenso. “Meu objetivo é trabalhar com os 13 vereadores, buscando diálogo e união em prol da cidade. Governar é, acima de tudo, construir pontes e alinhar interesses para o bem comum,” concluiu.