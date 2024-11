Conferência Municipal discute planejamento urbano e expansão de Paranaíba

A Prefeitura de Paranaíba realizou a 6ª Conferência Municipal da Cidade de Paranaíba, etapa preparatória para a 6ª Conferência Nacional das Cidades. Com o tema “Construindo a Política Municipal de Desenvolvimento Urbano: Caminhos Para a Cidade Inclusiva, Democrática, Sustentável e com Justiça Social”, o encontro foi uma oportunidade para a população expressar suas ideias e vontades para o futuro do município.

O objetivo foi discutir as políticas urbanas que moldarão Paranaíba nos próximos anos. A palestra ministrada por Tânia Naria de Souza Marques, representante da Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul, abordou o papel das conferências na formulação de estratégias eficazes para o planejamento urbano e a gestão de recursos municipais, além de fortalecer a democracia participativa.

Tânia também ressaltou a relevância do processo de consulta popular e das discussões coletivas para garantir que as decisões políticas atendam às necessidades reais da população. Além disso, abordou como as conferências funcionam como fóruns para a definição de prioridades e a elaboração de propostas relacionadas a áreas cruciais como habitação, infraestrutura, mobilidade urbana, saúde, educação e sustentabilidade.

Ao final de sua apresentação, a palestrante incentivou os participantes a se engajarem de forma contínua na construção e no acompanhamento das políticas públicas.

Após a palestra, os presentes foram divididos em grupos de trabalho para discutir e elaborar propostas de melhoria para as políticas públicas locais, com cada grupo apresentando suas ideias à plenária, reforçando o compromisso com a construção de soluções colaborativas e inclusivas.

Durante a exposição, o secretário de Obras, Urbanismo e Habitação, Longuinho Alves Pereira falou da luta para tentar iniciar a revisão do Plano Diretor no próximo ano, bem como, executar o plano de Mobilidade Urbana e o plano de desenvolvimento do município para identificar os possíveis locais de expansão. Essa expansão preocupa e vamos pedir ao Detran essa análise. O estudo de trânsito é um processo que visa avaliar o tráfego em uma determinada região e identificar problemas para que possam ser definidas soluções.