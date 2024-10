Crea-MS promove palestra gratuita em Paranaíba nesta quarta-feira

Por iniciativa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS), a engenheira agrônoma e doutora em meio ambiente Daniele Coelho Marques apresentará o Workshop Neutralização de Carbono. O encontro será realizado na Acip (Associação Empresarial de Paranaíba (Associação Empresarial de Paranaíba).

O evento integra o Programa Conexão Crea teve início em Três Lagoas uma série de palestras e iniciativas que visam apoiar profissionais e estudantes na ampliação de conhecimentos técnicos e na redução do impacto ambiental das atividades humanas, contribuindo para minimizar as mudanças climáticas.

De acordo com a presidente do Crea-MS, engenheira Vânia Mello, este é um tema muito atual e que abre novas oportunidades de trabalho, especialmente para quem atua em engenharia, agronomia e geociências.

“Com as regulamentações ambientais, adotar práticas de neutralização de carbono também se torna um diferencial competitivo e uma exigência para muitas indústrias. É papel do Crea-MS participar do aperfeiçoamento profissional e também contribuir com um futuro mais sustentável”.

O evento é gratuito e mais informações podem ser obtidas pelo 67 99807-9691.