Golpista finge ser delegado e extorque homem em mais de R$ 2 mil

A Polícia Civil de Paranaíba registrou um caso de estelionato em que um homem de 47 anos foi enganado e extorquido em mais de R$ 2 mil por um golpista. A fraude começou quando o criminoso entrou em contato, identificando-se como “Dr. Alício”, suposto delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. O golpista acusou falsamente a vítima de envolvimento com uma menor de idade e pediu pagamento para evitar um processo judicial.

Sob pressão, a vítima fez dois depósitos de R$ 1mil, acreditando que estava contribuindo para “cobrir despesas de saúde” da suposta menor. Em um terceiro contato, o golpista alegou que a menor teria se suicidado e pediu uma nova quantia para despesas de funeral.

A vítima, então, desconfiou que poderia estar sendo enganada e procurou a delegacia para registrar o ocorrido.