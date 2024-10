Grupo movimentou R$ 21 milhões com fraude de notas fiscais de bebidas

Polícia Civil e SEFAZ deflagraram Operação “Última Dose” contra esquema de fraude fiscal nas vendas de bebidas alcoólicas

Ação conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) e a Secretaria de Fazenda do Estado (SEFAZ/MS) deflagraram a Operação “Última Dose”. A investigação visa desmantelar uma organização criminosa envolvida em um esquema de fraude fiscal estruturada no setor de bebidas alcoólicas destiladas. Empresa envolvida movimentou cerca de R$ 21 milhões em mercadorias ao longo de 18 meses, apesar de seu capital social ser de apenas R$ 50 mil.

As investigações foram iniciadas a partir de dados levantados pela SEFAZ/MS, por meio dos quais revelaram que uma empresa estava adquirindo mercadorias de “empresas noteiras”, responsáveis pela emissão de notas fiscais fraudulentas. A referida empresa movimentou cerca de R$ 21 milhões em mercadorias ao longo de 18 meses, apesar de seu capital social ser de apenas R$ 50 mil, o que levantou suspeitas quanto à legalidade de suas operações.

A operação também identificou fortes ligações entre a empresa investigada e uma outra entidade previamente envolvida em fraudes fiscais, sugerindo uma continuidade das operações fraudulentas. Além disso, durante as apurações, os policiais civis do DRACCO detectaram movimentações financeiras atípicas, que indicam a possível prática de lavagem de dinheiro.

A Operação “Última Dose” busca elucidar a rede criminosa envolvida no esquema, com foco na recuperação dos valores desviados e na responsabilização dos envolvidos, que poderão responder por crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa, sem prejuízo de outros.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão: três no Estado de Mato Grosso do Sul, na cidade de Paranaíba, um em Goiás (Itajá) e outro em São Paulo (São José do Rio Preto/SP). Esses mandados visam coletar mais provas e informações que ajudem a desarticular o esquema criminoso.

Estiveram envolvidas na operação além de policiais civis do DRACCO e servidores da SEFAZ, policiais civis da Delegacia Regional de Paranaíba (1ªDP Paranaíba e SIG Aparecida do Taboado), Delegacia de Polícia de Itajá-GO (14ª Delegacia Regional de Polícia de Jataí – GO) e 1° DIG/GOE-DEIC-DEINTER 5 de São José do Rio Preto-SP.

As investigações continuam em andamento, com o apoio da SEFAZ e de unidades da Polícia Civil de Minas Gerais e São Paulo, além da Delegacia Regional de Paranaíba, visando o completo desmantelamento da fraude estruturada.