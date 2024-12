Homem cai em golpe ao tentar comprar passagem aérea em promoção

Após realizar um pix no valor de R$ 654,78, a vítima não obteve mais respostas dos supostos vendedores

Um homem de 50 anos procurou a Delegacia de Polícia relatando ter sido vítima de golpe ao tentar comprar uma passagem aérea promocional anunciada numa rede social. Natural de Pernambuco, o homem informou que pretendia viajar à sua cidade natal durante as férias e, ao navegar pelo aplicativo, encontrou um anúncio atraente de uma empresa aérea com ofertas especiais em razão da black friday.

Confiando na promoção, a vítima acessou o link indicado no anúncio e foi direcionada a uma página que solicitava o preenchimento de dados pessoais para realizar a reserva. Em seguida, recebeu um contato por mensagem informando que o pagamento deveria ser efetuado para a finalização do processo. Após realizar um pix no valor de R$ 654,78, a vítima não obteve mais respostas dos supostos vendedores e percebeu que havia caído em um golpe.

Ao buscar o site oficial da companhia aérea, a vítima foi informada de que o perfil que divulgava a promoção não tinha qualquer vínculo com a empresa e que tratava-se de um anúncio falso. O caso segue em investigação.