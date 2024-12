Homem é preso por violência doméstica no Daniel 5

Na noite de domingo (22), por volta das 23h, um homem de 33 anos foi detido no bairro Araxá 3, em Paranaíba, acusado de violência doméstica contra sua companheira, uma mulher de 34 anos. O caso ocorreu durante as ações da Operação Boas-Festas, com a Polícia Militar sendo acionada para atender uma denúncia de agressão.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a mulher, que relatou que, após o consumo de bebidas alcoólicas durante o dia, uma discussão com o marido evoluiu para agressões mútuas. Segundo ela, as agressões iniciaram com arranhões desferidos por ela, aos quais o homem respondeu com socos na cabeça e na face, além de episódios de enforcamento.

A vítima apresentava marcas leves no rosto e arranhões no pescoço, e afirmou que a violência do companheiro era recorrente, fato comprovado por boletins de ocorrência anteriores. A mulher solicitou que o homem deixasse a residência, alegando temer por sua segurança, mas não quis formalizar uma queixa criminal.

Inicialmente, o acusado concordou em se retirar da casa, mas mudou de comportamento, tornando-se agressivo e proferindo ameaças contra a vítima. Ele afirmou que, caso fosse preso, retornaria para matá-la. Diante da gravidade das ameaças a equipe policial decidiu efetuar sua prisão.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência.