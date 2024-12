Lar dos Idosos de Paranaíba realiza campanha de adoção de presentes para o Natal

A ideia tem por finalidade aproximar os idosos da sociedade

O Lar de Idosos Santo Agostinho deu início na tradicional campanha de Natal para arrecadar presentes para os moradores do asilo. Os interessados em doar podem acessar a rede social da entidade, as doações vão até o próximo dia 17.

Nelma Franco Gonzales, presidente do Lar, destaca que são 57 internos, com a entrega dos presentes previstos para os dias 19, durante a festa natalina no local.

Segundo a equipe multidisciplinar do Lar, a ideia tem por finalidade aproximar os idosos da sociedade, para que desta forma eles possam sentir-se “vivos, amados, queridos e pertencentes à comunidade”.

Os interessados ​​em participar podem acessar as redes sociais do Lar no Facebook e Instagram , onde há uma lista com sugestões de presentes para os idosos. Também é possível entrar em contato diretamente com a instituição para escolher um idoso e organizar a doação.

“Os presentes são muito aguardados pelos internos, que regulam essa época do ano pelos complementos, pisca-piscas e toda a atmosfera de Natal. É um momento de muita alegria para todos nós”, destacou Nelma. Veja aqui os presentes de cada idoso.

Assista: