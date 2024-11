Lúcio Queiroz é encontrado morto em cela em presídio militar

Segundo informações contidas no boletim de ocorrência, ele cumpria pena na cela 12 e foi encontrado morto pouco depois de conversar com a namorada por meio de videochamada. O caso foi registrado como suicídio.

O policial na época com 36 anos matou a tiros a esposa, Regianni Araújo, de 32 anos, e o corretor de imóveis, Fernando Enrique Freitas, 31 anos e cometeu a tragédia após receber prints de conversas que mostravam um suposto relacionamento entre a esposa, Regianni Araújo, e o corretor de imóveis em Paranaíba.

Lúcio questionou a esposa, e pediu para ver as mensagens no seu aparelho celular. Ele não encontrou nenhuma conversa, e foi em direção à casa da sogra de Fernando, onde ele se encontrava deitado no sofá. No endereço, o policial também o indagou sobre as mensagens.

Ao se levantar, o corretor foi alvejado com um tiro no peito. Fernando ainda tentou correr, mas acabou sendo atingido por outro disparo nas costas, e morreu no local. Após cometer o primeiro crime, Lúcio se dirigiu a casa do pai que tentou impedir a tragédia, porém, acabou baleando a mulher na frente do filho com três disparos.