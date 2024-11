Mulher é agredida por homem que a manteve trancada em casa

Ela estaria na residência deste homem e no local havia sofrido várias agressões

Uma mulher de 50 anos de idade foi socorrida pela Polícia Militar depois que uma testemunha anônima informou que ela teria sido roubada por um homem no bairro Santo Antônio, em Paranaíba, por volta das 14h de segunda-feira (25).

Segundo boletim de ocorrência, a denunciante disse para a polícia que viu uma mulher ser roubada por um homem que se encontrava de camiseta cinza e short preto com vermelho, ele teria se apropriado dos pertences da vítima e saiu correndo.

No local, a mulher disse para a polícia que havia tido sua bolsa roubada por um homem que havia conhecido há dois dias com o intuito de se relacionarem e até mesmo de fazer uso de drogas, haja vista que a vítima afirmou também ser usuária.

Segundo relatos da vítima, ela estaria na residência deste homem e no local havia sofrido várias agressões e ameaças dele afirmando que tinha furtado um celular e que ela daria conta do aparelho de um jeito ou outro.

A mulher disse que ele trancou as portas da residência e passou a bater no rosto da vítima com vários tapas e chutes em suas pernas, até que em um dado momento apropriou-se de uma faca, disse que a mataria e que ela veria do que ele era capaz.

Ela contou ainda que após momentos de pânico trancada com seu agressor, ele abriu a porta da residência e disse à vítima que ela teria um prazo para levar o dinheiro do celular para ele. Ela saiu correndo e foi acompanhada de seu agressor que a ameaçava de morte a todo o momento, dizendo que mataria a vítima.

No atendimento pela polícia, a senhora relatou o local onde possivelmente o autor estaria onde foi localizado, na Rua da Saudade, no bairro Industrial de Lourdes. Com ele estavam os pertences da vítima: uma bolsa com alguns objetos como perfumes, cremes e os documentos pessoais dela.

Ao fazer a checagem do autor no sistema SIGO, foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil com algemas.

A mulher reclamava de dores pelas pernas devido aos chutes que levou, bem como com a face dolorida pelos inúmeros tapas que levou.