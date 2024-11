Natal Premiado chega com mais de R$ 36 mil em prêmios para consumidores e lojistas

A partir desta segunda-feira (4) os lojistas de Paranaíba já podem adquirir cotas para o Natal Premiado 2024 , promovido pela ACIP (Associação Empresarial de Paranaíba) , e receber os cupons para distribuição aos clientes. Este ano, a campanha traz uma premiação total superior a R$ 36 mil , com R$ 20 mil em vales-compra e três bicicletas elétricas .

Além dos prêmios para os consumidores, a campanha inclui uma novidade para lojistas e funcionários: o vendedor das lojas participantes será premiado com um vale-compra, e a loja com a melhor decoração natalina também será premiada, incentivando a criatividade e o espírito festivo no comércio local.

O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro , às 21h em Carnaíba, e a entrega dos prêmios está marcada para 13 de janeiro . Os lojistas participantes já estarão sinalizando sua adesão com cartazes de identificação na próxima semana, permitindo aos consumidores solicitar cupons e participar dessa celebração de fim de ano com sorteio e prêmios em vista.