PM intensifica combate à violência contra crianças e adolescentes em Paranaíba

Na terça-feira (19), Dia D da Operação Hagnos, a Polícia Militar desenvolveu ações coordenadas de prevenção e repressão a casos de violência contra crianças e adolescentes nas cidades que compõem o 13º Batalhão de Polícia Militar, unidade do Comando de Policiamento de Área-2.

A Operação Hagnos ocorre em âmbito nacional e tem por objetivo concentrar esforços para o desenvolvimento de ações policiais de combate à violência contra crianças e adolescentes, com a participação dos órgãos de segurança pública e outras instituições que tratam desta demanda.

Conforme a PM, as equipes policiais militares do 13º Batalhão já vêm intensificando o policiamento em busca de prevenir todas as formas de violência contra crianças e adolescente desde o dia 1º de novembro, quando teve início a operação.

Na terça (19) ocorreu o “Dia D” da operação onde ações coordenadas ocorreram em todas as cidades que compõem o 13º Batalhão, sendo percorridos vários locais sensível à prática de violência contra crianças e adolescentes, abordando diversas pessoas e fiscalizando os locais. Nenhuma irregularidade foi constatada.

A Operação vai continuar até o próximo dia 29 de novembro de 2024. Denúncias de casos ou suspeitas de violência contra crianças e adolescentes devem ser feitas através do telefone 190 da central de atendimento da Polícia Militar ou através do disque denúncia – 181.