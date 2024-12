Ponto de atendimento do Sebrae é inaugurado na Associaão Empresarial

Nesta terça-feira (17), o Sebrae inaugurou um novo ponto de atendimento presencial em Mato Grosso do Sul, que fica no município de Paranaíba: o Espaço Parceiro Sebrae, que funciona na sede da Associação Empresarial de Paranaíba (ACIP). Esta é a terceira sala do projeto no estado. No local, os empreendedores da região contarão com uma estrutura completa para o acesso a serviços gratuitos, como formalização e regularização, além de produtos para a gestão de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

Para o gerente da Unidade de Relacionamento com o Cliente do Sebrae/MS, Rodrigo Maia, o novo espaço vem contribuir com o desenvolvimento do estado. “Em um momento de grandes investimentos previstos para Mato Grosso do Sul como um todo, é essencial que nossos empreendedores estejam cada vez mais preparados, criativos e inovadores para aproveitarem as oportunidades que estão por vir. O Sebrae está aqui para ser um parceiro estratégico, ajudando a transformar desafios em crescimento e sucesso”, pontuou.

“Estamos ampliando o acesso a serviços e ferramentas essenciais para que os empresários ganhem eficiência e competitividade. Este ponto de atendimento é um marco para fortalecer o apoio ao empreendedor local, aproximando o Sebrae de quem faz a economia girar”, complementa a gerente da Regional Costa Leste do Sebrae/MS, Josi Signori.

Para o presidente eleito da ACIP na gestão 2025/2027, Emerson Chaves, a implantação da nova sala de atendimento apoiará mais empreendedores. “Este novo espaço será fundamental para facilitar o acesso a serviços essenciais e incentivar a formalização, além de promover o crescimento sustentável dos nossos negócios. Espero que seja apenas o começo de uma trajetória de grandes conquistas, permitindo que, juntos, possamos oferecer cada vez mais oportunidades aos nossos associados e para a classe empresarial”, disse.

O novo ponto de atendimento presencial do Sebrae/MS em Paranaíba fica na sede da ACIP, na Rua Barão do Rio Branco, nº 1.477.

O evento de lançamento foi realizado na sede da ACIP e contou com a presença de autoridades locais, representantes da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e imprensa. Durante a ocasião, o novo agente de atendimento da sala foi apresentado. Ele passará por um treinamento específico e será responsável por oferecer atendimento exclusivo aos associados e empresários em geral.