O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz (PSDB), fez um balanço positivo sobre a realização do Carnaíba 2025. Para ele, a festa foi uma das maiores já realizadas pelo município e uma das maiores de Mato Grosso do Sul.

Em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, o chefe do Executivo Municipal pontou acertos e falhas no evento, além de prometer uma festa mais “enxuta”, com menos dias e atrações mais famosas no próximo ano. Ouça: