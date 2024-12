Prefeitura intensifica fiscalização, aplica multas por terrenos sujos e cria disk-denúncia

Multas não pagas serão lançadas no sistema e poderão ser levadas à execução fiscal

A Prefeitura de Paranaíba intensificou as ações de fiscalização contra terrenos baldios sem manutenção adequada, especialmente durante o período chuvoso, em que o crescimento do mato é acelerado. A iniciativa visa combate a problemas relacionados à proteção de insetos, cobras e escorpiões, além de atender às constantes reclamações dos moradores que se sentem prejudicados com a situação.

De acordo com José Barbosa Barros (Barbosinha), responsável pelo setor de tributação, o trabalho já concluído na aplicação de diversas multas em dezembro. “A multa é de R$ 593,50 por terreno e, caso o proprietário não realize a limpeza, a Prefeitura realiza o serviço com cobrança adicional baseada no tamanho da área, podendo gerar um prejuízo ainda maior”, explicou.

A Prefeitura reforça a importância da conscientização dos proprietários para que realizem a limpeza antes de serem notificados e multados. Caso contrário, as multas não pagas serão lançadas no sistema e poderão ser levadas à execução fiscal, acarretando em ações judiciais.

Para moradores que desejam denunciar terrenos abandonados e sujos, a administração municipal disponibiliza o telefone (67) 3669-0083, com atendimento das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. A denúncia pode ser feita via WhatsApp, com envio de fotos do local e informações como rua, número de referência e bairro.

“A ideia não é multar as pessoas, mas garantir que a cidade esteja limpa e segura. Contamos com dois tratores para atender às demandas mais urgentes, mas esperamos que os proprietários realizem a limpeza voluntariamente, evitando custos adicionais com multas e taxas”, completou José Barbosa.

A Prefeitura reitera que a colaboração da população é essencial para o sucesso do trabalho e pede que as denúncias sejam feitas diretamente nos canais oficiais, evitando apenas postagens em redes sociais.