Secretária de Saúde destaca avanços e desafios em 2024 e projeta melhorias para 2025

Administração Municipal atualiza valor da Unidade Fiscal para 2025

A Prefeitura de Paranaíba, por meio do Decreto nº 1.371, de 23 de dezembro de 2024, oficializou a atualização do valor da Unidade Fiscal de Paranaíba (UFIP) para o exercício de 2025. O novo valor, fixado em R$ 62,24, entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2025. A atualização da UFIP […]