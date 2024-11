Temporal causa estragos em Paranaíba: 45,4 mm de chuva em apenas 30 minutos

Moradores da rua Dalvo Ribeiro de Andrade colocaram o barco na água que transbordou do córrego Fazendinha nesta sexta-feira (26), próximo à Avenida César Mario Mancini. No vídeo eles falam de forma bem humorada: “o meu prefeito arruma uns botes para nós”. O local é ponto de alagamento sempre que chuvas fortes atingem Paranaíba, isso […]

Outro ponto de alagamento é na avenida Major Francisco Faustino Dias (Praça do Carnaíba), no cruzamento com a rua Osvaldo Silva Brandão. A praça alaga porque no local havia um córrego, antes de sua construção. Por isso, a região recebe grande volume de água, que não tem para onde ser escoada.

O alerta segue para o risco de novos temporais nos próximos dias, devido à instabilidade climática na região. Os cidadãos são orientados a evitar áreas de alagamento, procurar abrigo seguro durante chuvas intensas e manter-se atentos aos avisos meteorológicos.