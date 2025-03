Vereadores aprovam 'Medalha de Honra Feminina' e criam homenagem a mulheres de Paranaíba

Vereadores da Câmara Municipal de Paranaíba aprovaram o projeto de decreto legislativo que cria a “Medalha de Honra Feminina Najla Mameri Faria”, a ser entregue a mulheres de destaque na sociedade paranaibense. De autoria das vereadoras Wanice Luciana de Oliveira (Republicanos), presidente da casa, e Débora Queiroz de Oliveira (PSDB), o projeto foi aprovado por unanimidade.

A homenageada, Dra. Najla Mameri Faria, possui extenso currículo de serviços prestados ao município. Além de secretária municipal de Saúde, secretária municipal de Assistência Social, vereadora e presidente do legislativo, Najla foi a primeira mulher dentista no município. Fundadora da Academia de Letras de Mato Grosso do Sul, ela também foi fundadora da Casa da Criança, instituição que acolhe crianças e famílias vulneráveis no município.