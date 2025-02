Condomínio Residencial Eco Ville Três Lagoas 5: Oportunidade imperdível para o mês de fevereiro!

Se você está pensando em conquistar a casa própria em 2025, essa é a sua chance! O Condomínio Residencial Eco Ville Três Lagoas 5 chegou para transformar o conceito de moradia na cidade, oferecendo conforto, lazer e qualidade de vida para sua família. E, neste mês de fevereiro, a LRG Construtora preparou uma condição exclusiva e por tempo limitado com a campanha Ano Novo Casa Nova: descontos imperdíveis na sua casa própria e entrada só depois do Carnaval.



Um empreendimento completo em localização privilegiada

Localizado a apenas 600 metros da Lagoa Maior, próximo ao Quinta da Lagoa, o Eco Ville Três Lagoas 5 está em uma das regiões mais desejadas da cidade, garantindo praticidade e mobilidade para o dia a dia.



Além disso, o condomínio conta com uma infraestrutura completa e áreas de

lazer para toda a família:

✅Casas de 2 ou 3 dormitórios, sendo uma suíte

✅Salão de festas e área de churrasqueira

✅Quadra de areia, playground e piscina adulto e infantil

✅Academia ao ar livre e espaços de convivência

✅Segurança 24h, proporcionando tranquilidade e proteção para sua família



Um marco para Três Lagoas

Com este novo empreendimento, a LRG Construtora atinge a marca de mais de 1.000 sonhos realizados na cidade. São mais de 25 anos de tradição no mercado imobiliário, trazendo qualidade, inovação e comprometimento. A empresa também se destaca como uma das 100 maiores construtoras do Brasil, garantindo credibilidade para quem busca um imóvel próprio.



Aproveite essa oportunidade exclusiva!

Mas atenção: as condições do Ano Novo Casa Nova são válidas somente até

final de fevereiro! Não perca a chance de sair do aluguel e garantir a sua casa com benefícios inéditos. Visite o plantão de vendas e conheça todos os detalhes do empreendimento. Fale com um de nossos consultores pelo WhatsApp (18) 99616-1115 e faça uma simulação sem compromisso!