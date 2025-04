Consumidores que compram produtos Gomes da Costa podem ganhar até R$160 mil em prêmios

A tradicional marca Gomes da Costa, reconhecida pelos produtos como atum, sardinha e patês, lançou uma nova campanha promocional que promete movimentar os supermercados de todo o país. A Promoção Gomes da Costa 2025 oferece aos consumidores a chance de ganhar prêmios instantâneos de até R$700 e ainda concorrer a dois grandes prêmios nos valores de R$74.500,00 e R$160.000,00.

A ação é válida até o dia 6 de maio de 2025, sendo possível cadastrar as notas fiscais até o dia 13 de maio, ou até que todos os prêmios instantâneos sejam distribuídos.

Para participar, o consumidor precisa adquirir ao menos dois produtos Gomes da Costa em uma única nota fiscal. As compras devem ser feitas em qualquer supermercado participante do Brasil, com exceção das lojas da rede Atacadão. Em seguida, é necessário acessar o site oficial da campanha, realizar o cadastro com os dados pessoais, enviar uma foto do comprovante fiscal e aguardar o resultado. O endereço da promoção é www.promogomesdacosta.com.br.

Premiação instantânea e sorteios

Um dos destaques da promoção é a premiação instantânea, que pode ser revelada no momento do cadastro da nota fiscal. No total, estão sendo disponibilizados:

1.200 cartões de R$50,00

650 cartões de R$100,00

100 cartões de R$200,00

80 cartões de R$500,00

50 cartões de R$700,00

Além disso, os participantes também concorrem aos sorteios principais, que distribuirão:

1 cartão pré-pago no valor de R$74.500,00

1 cartão pré-pago no valor de R$160.000,00

Os prêmios são entregues em formato de cartão virtual pré-pago, com validade de 180 dias e possibilidade de uso em estabelecimentos comerciais (sem opção de saque).

Como a Promoção beneficia os consumidores

A promoção tem como objetivo premiar os consumidores fiéis que já utilizam os produtos Gomes da Costa no dia a dia. Com um processo de participação simples, a campanha vem sendo bem recebida pelo público, que encontra nos prêmios instantâneos uma chance real e rápida de retorno.

Aqueles que desejam participar devem estar atentos às datas e guardar os comprovantes fiscais originais, pois eles podem ser exigidos em caso de validação da premiação.

Para mais informações e para se cadastrar, acesse o site oficial da promoção:

www.promogomesdacosta.com.br