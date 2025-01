Abate de fêmeas bovinas para exportar carne para Europa será interrompido

Marido briga com esposa e ameaça filhos com arpão

Um homem surdo-mudo teve um desentendimento com a esposa e quando os filhos interferiram foram ameaçados com um arpão, por volta de 17h50 de quinta-feira (2), em Paranaíba. O fato foi registrado na rua Frei Pedro. Conforme boletim de ocorrência, a esposa disse para a polícia que estava discutindo com seu marido e no momento […]