Mesa diretora é reeleita na Alems

O deputado e 1º secretário da ALEMS, Paulo Corrêa (PSDB) também agradeceu o consenso em torno da eleição. “Agradeço em especial ao deputado Coronel David [PL] que, num momento de entendimento, soube recuar para que a gente pudesse fazer o consenso. E agradeço a articulação do presidente Gerson Claro, junto ao decano Londres Machado [PP], para eleger uma mesa de consenso, que é uma coisa difícil de acontecer, os 24 votos, unanimidade para todos os membros é uma vitória para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, para o Estado de Mato Grosso do Sul, vou honrar cada voto que tive hoje e queria desabafar, eu só tenho cara feia, mas meu coração é grande”, ressaltou o deputo e 1º secretário da ALEMS reeleito, Paulo Corrêa.

“Olha, eu estou muito feliz de ter recebido a confiança dos colegas deputados, é um sinal de que o nosso trabalho vem sendo feito com eficiência […] A disputa é natural no poder legislativo, o consenso que é a diferença. E hoje o consenso trouxe fortalecimento parlamentar para o nosso trabalho“, afirmou o deputado estadual e reeleito presidente da Alems, Gerson Claro (PP).

Durante a sessão ordinária desta quarta-feira (13), os deputados integrantes da atual Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), foram reconduzidos ao próximo biênio (2025-2026), por unanimidade a chapa única Democracia Viva. A posse será realizada no dia três de fevereiro de 2025.

O vice-presidente reeleito, deputado Renato Câmara (MDB), destacou a importância do debate para o Parlamento. “Aqui nós temos um retrato da população sul-mato-grossense, ter esse entendimento do debate, saber até onde você pode ir, até onde você precisa atuar é muito importante, porque você mantem uma harmonia de convívio, de debate salutar, produtivo, e faz com que as pautas avancem, porque quando você tem uma divergência instransponível, os projetos acabam ficando parados e quem perde com isso é Mato Grosso do Sul”, concluiu.

A deputada Mara Caseiro (PSDB), única mulher a integrar a Mesa Diretora, no cargo de 3ª vice-presidente. “Estar novamente participando da Mesa Diretora, juntamente com o Gerson [Gerson Claro] e o Paulo [Paulo Corrêa]. O Gerson tem sido um grande líder que democratizou, abriu a Assembleia Legislativa, dando oportunidade para nós, deputados, melhorarmos o nosso mandato, as audiências públicas, ouvindo as pessoas, e o que ficou muito claro é, que, independente das diferenças ideológicas, a Assembleia foi um grande exemplo democrático, aprovando essa chapa por unanimidade”, considerou.

Competências

De acordo com o Regimento Interno da ALEMS, o presidente é “o representante da Assembleia quando ela houver de se enunciar coletivamente, o dirigente dos seus trabalhos e o fiscal da ordem”. O primeiro vice-presidente é o substituto imediato do presidente, enquanto o segundo vice-presidente o substitui e a este o terceiro vice-presidente.

A parte administrativa está dentre as competências da 1ª Secretaria, como autorizar despesas e pagamentos, mandar organizar a folha de pagamento dos subsídios dos deputados e manter livro próprio para registro de ausência dos parlamentares. Já ao 2º secretário cabe ler e fiscalizar as atas das sessões, anotar as votações nominais e auxiliar o 1º secretário a fazer a correspondência oficial da Assembleia.

*Com informações da Agência Alems