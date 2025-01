Proprietários de veículos devem se atentar ao prazo para pagamento do IPVA 2025

O início do ano traz consigo a responsabilidade de quitação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente a 2025. Em Três Lagoas, que possui uma frota de mais de 103 mil veículos, mais de 56 mil carnês foram emitidos para os contribuintes.

Quem optar pelo pagamento à vista até 31 de janeiro terá um desconto de 15%. Para os que preferirem dividir, o tributo pode ser parcelado em até cinco vezes, com vencimentos em 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 30 de maio.

João Catelli, coordenador da Agência Fazendária de Três Lagoas, destacou a importância do pagamento do imposto. Segundo ele, o IPVA é essencial para manter o equilíbrio financeiro do Estado e do município, além de ser uma obrigação tributária de todos os cidadãos.

“A arrecadação do IPVA para 2025 em Três Lagoas deve ultrapassar os R$ 70 milhões, com 50% desse montante destinado ao município e os outros 50% ao Estado”, explicou Catelli.