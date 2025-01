Ao abordar o motorista da Hilux, constatou-se forte odor de álcool, roupas desarrumadas e comportamento agressivo. Questionado sobre seu destino, ele não soube responder. Foi oferecido o teste do etilômetro, que o condutor recusou. Diante da recusa e da identificação de sinais claros de embriaguez, foi lavrado o Termo de Constatação de Embriaguez, e as medidas administrativas de trânsito foram aplicadas.

Na noite de 31/12/2024, por volta das 21h44, a equipe de trânsito foi acionada via COPOM para atender a um acidente na Avenida Capitão Olinto Mancini, em Três Lagoas – MS. No local, foi relatado que um veículo Ford Fiesta, que seguia na via, foi atingido na traseira por outro veículo, uma Toyota Hilux. O condutor da Hilux apresentava sinais de embriaguez e comportamento exaltado.

Durante a remoção do veículo, foi encontrada no console central uma arma de fogo, um revólver calibre .357, municiado com sete projéteis intactos. Ao ser questionado, o condutor afirmou que a arma fazia parte de seu acervo pessoal, mas não apresentou a documentação comprobatória no momento da abordagem. Além disso, com ele foram encontrados documentos, cartões, um talão de cheques e R$ 950,00 em dinheiro.

O condutor foi conduzido à DEPAC, sem o uso de algemas e sem lesões corporais, para os procedimentos legais. Ele foi informado sobre seus direitos e garantias constitucionais, sendo o caso registrado como embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo. A arma e demais pertences foram entregues à autoridade policial para as providências cabíveis.