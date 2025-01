Governador Eduardo Riedel visita Três Lagoas e reforça parceria com o município

Na manhã deste domingo (12), o governador Eduardo Riedel (PSDB), esteve em Três Lagoas para um encontro descontraído com o prefeito Cassiano Maia (PSDB). A visita aconteceu no retorno de Riedel de suas férias, período em que aproveitou para descansar ao lado da esposa, Mônica, e dos filhos.

Durante a visita, o governador gravou um vídeo ao lado de Cassiano Maia, destacando a importância da parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras no fortalecimento do Mato Grosso do Sul. “Queria parabenizar todos os prefeitos e prefeitas que assumiram seus mandatos recentemente. Assim como o Cassiano, vejo muita animação e disposição para enfrentar os desafios e conduzir os municípios junto com o Estado, num momento muito positivo para o Mato Grosso do Sul“, afirmou Riedel.