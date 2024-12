Artesãos de Bataguassu lançam catálogo para promover suas peças

Durante o Bata Fest Rodeio, realizado entre os dias 5 e 7 de dezembro em Bataguassu, artesãos do distrito de Nova Porto XV lançaram um catálogo que reúne suas peças produzidas ao longo dos últimos dois anos. A iniciativa teve o apoio do Sebrae MS e foi promovida durante uma Feira de Empreendedorismo no Parque da Juventude ‘Fernando Barbosa da Silva’.

O catálogo foi desenvolvido como parte do projeto ‘Desenvolvimento de Artesãos e Geração de Renda’, realizado em parceria com a Suzano. O projeto oferece capacitação em áreas como precificação, vendas, marketing e gestão, e já beneficiou cerca de 45 artesãos da região. Além disso, resultou na criação de uma associação que visa fortalecer o setor artesanal local.

A gerente regional do Sebrae MS, Josi Signori, destacou que a iniciativa pode ampliar as vendas dos artesãos, não apenas em Bataguassu, mas também em todo o Brasil e no exterior. Para o prefeito de Bataguassu, Luiz Akira, o catálogo representa uma oportunidade para o município, que celebrará 71 anos de emancipação em 11 de dezembro.