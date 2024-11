Arthur Mariano é campeão da temporada 2024 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Arthur da Silva Mariano, atleta três-lagoense, encerrou a temporada 2024 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (CBVP) com o título nacional, conquistado ao lado do parceiro Adrielson, do Paraná. A dupla garantiu a vitória na 10ª e última etapa do torneio, realizada no sábado (23), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ).

Com o resultado, Arthur alcançou o bicampeonato no circuito. Ele é beneficiado pelo programa Bolsa Atleta, do Governo de Mato Grosso do Sul, coordenado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

Durante as 10 etapas do circuito, a dupla mostrou regularidade, subindo ao pódio em oito ocasiões, com três medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze. A temporada começou em Campo Grande, na etapa de abertura no Parque das Nações Indígenas, onde conquistaram o bronze. O título nacional foi confirmado com a medalha de ouro na etapa final.