Calendário do Bolsa Família em 2025 está disponível

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou nesta segunda-feira (23) o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2024. Os benefícios serão depositados nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada, conforme o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS).

A exceção será em dezembro, quando os pagamentos serão adiantados em cerca de uma semana devido ao Natal. O cronograma começa no dia 20 de janeiro, para beneficiários com NIS de final 1, e se encerra no dia 23 de dezembro, para quem tem NIS de final 0.

Para evitar a suspensão do benefício, o MDS orienta que os dados familiares sejam atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) a cada 24 meses. Esse processo, agora com a exigência de biometria, pode ser realizado em Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou postos do CadÚnico. É necessário apresentar documentos de todos os membros da família e comprovar a renda domiciliar.

O Bolsa Família é destinado a famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa e que estejam inscritas no CadÚnico. Desde março de 2023, o programa garante um repasse mínimo de R$ 600 por família, com valores adicionais para gestantes, crianças e adolescentes.