Comércio brasileiro registra queda de 0,4% nas vendas em novembro

As vendas no comércio varejista brasileiro recuaram 0,4% em novembro, na comparação com outubro. O resultado foi impactado principalmente pelo setor de móveis e eletrodomésticos, mas ainda é considerado dentro de um patamar de estabilidade.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (9). Apesar do recuo, o setor acumula alta de 5% nos 11 primeiros meses de 2024 em relação ao mesmo período de 2023. No acumulado de 12 meses, o avanço é de 4,6%, marcando 26 meses consecutivos de crescimento. Em comparação com novembro de 2023, houve aumento de 4,7%.

Desempenho por setores

Cinco das oito atividades pesquisadas apresentaram queda nas vendas entre outubro e novembro. O setor de móveis e eletrodomésticos teve a maior retração, com queda de 2,8%, após ter registrado forte alta de 7,8% em outubro devido a promoções antecipadas da Black Friday.

Outros segmentos que apresentaram retração foram: