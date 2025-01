Confira as vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador para Três Lagoas e região

Açougueiro (2); Agente de reciclagem de materiais (2); Ajudante de açougueiro (2); Ajudante de carga e descarga de mercadoria (3); Assistente administrativo (1); Auxiliar administrativo (1); Auxiliar de cozinha (3); Auxiliar de escritório (1); Auxiliar de fabricação de artefatos de cimento (3); Auxiliar de linha de produção (6); Auxiliar de logística (3); Auxiliar de mecânico (1); Costureira de máquinas industriais (7); Empregado doméstico diarista (1); Encarregado de obras (1); Faxineiro (2); Funileiro de automóveis (1); Jardineiro (1); Motorista de caminhão (2); Motorista de caminhão guincho munk (5); Oficial de serviços gerais (2); Operador de movimentação e armazenamento de carga (5); Operador de caixa (7); Recepcionista atendente (2); Repositor em supermercado (2); Servente de obras (6); Técnico em segurança do trabalho (2); Tecnólogo em meio ambiente (1); Manutenção de edificações alpinista industrial (2); Zelador (1).

As vagas ofertadas são:

Nesta sexta-feira (24), estão disponíveis 78 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas. Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à agência para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938/3929-1934 ou 3929-1936.