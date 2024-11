Corpo de dependente em álcool é encontrado em residência no Flamboyant

Na manhã desta quarta-feira (27), Levindo Júnior Silva, de 52 anos, foi encontrado sem vida em sua residência, localizada em um conjunto de apartamentos na Rua Projetada H, bairro Flamboyant, zona Sul de Três Lagoas (MS).

A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h, e a Rádio Patrulha se dirigiu ao local, onde foi informada que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava a caminho. Ao chegarem, os policiais receberam a confirmação do médico do Samu de que Levindo já estava morto e não havia mais o que ser feito.

As informações iniciais indicam que a morte foi possivelmente natural. O filho da proprietária do imóvel, onde Levindo era inquilino, relatou que ele sofria de epilepsia e enfrentava complicações relacionadas ao consumo excessivo de álcool. No local, foram encontrados diversos frascos de cachaça. A área foi isolada para o trabalho da perícia.