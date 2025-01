Costa Leste de MS desponta como polo industrial e logístico em 2025

Outro marco para 2025 será a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3), em Três Lagoas. A previsão é de que a obra seja retomada neste ano, com a criação de novos postos de trabalho. “A UFN3 será um divisor de águas para o setor empresarial. Desde serviços técnicos e mercadorias até o comércio local, toda a economia será beneficiada”, destacou Frank.

Além das indústrias já consolidadas em Três Lagoas, novos empreendimentos em Ribas do Rio Pardo e Inocência ampliam ainda mais a capacidade produtiva do estado. “O setor agroindustrial e florestal, especialmente a cadeia de celulose, fortalece a região como referência nacional. O impacto não é apenas local, mas abrange toda a Costa Leste, como Três Lagoas e Inocência”, destaca o administrador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Frank Morais.

A Costa Leste de Mato Grosso do Sul, com destaque para Três Lagoas, conhecida como capital mundial da celulose, vivencia um momento de transformação econômica e social. A população da cidade cresceu nos últimos anos, impulsionada pelo crescimento do setor industrial, especialmente pelas indústrias de celulose. Este movimento reflete um ciclo virtuoso de geração de empregos, aumento de renda e melhorias na qualidade de vida.

Não menos importante, a rota bioceânica, que ligará o Brasil ao Chile, passando pelo Mato Grosso do Sul, promete revolucionar a logística regional. O projeto não apenas dobrará as exportações de proteína animal, mas também criará novas oportunidades no setor de transportes e comércio internacional. A instalação de portos secos na região é outra expectativa, facilitando o despacho aduaneiro e otimizando a movimentação de mercadorias.

Com essa combinação de investimentos em infraestrutura, indústria e logística, a Costa Leste de Mato Grosso do Sul se consolida como uma das regiões mais promissoras do país, atraindo não apenas empresas, mas também novas famílias em busca de oportunidades.