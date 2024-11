Cuidados com golpes devem ser redobrados na Black Friday

Com a chegada da Black Friday, que promete descontos atrativos, cresce a preocupação com golpes e propagandas enganosas, especialmente nas compras online. Consumidores de Três Lagoas estão sendo orientados a adotar medidas de segurança para evitar prejuízos financeiros.

A atendente Sabrina Evelyn, consumidora frequente de plataformas virtuais, reforça a importância de verificar a procedência dos sites antes de comprar. “Eu evito promoções no Instagram. Prefiro lojas como Shopee ou Magazine, onde há segurança de estorno e comentários que me ajudam a confiar na compra”, diz Sabrina.

O advogado, Eder Furtado, destaca que a desconfiança é uma ferramenta crucial. “Se o preço está muito abaixo do mercado, desconfie. Verifique a reputação da empresa no Reclame Aqui e Procon antes de concluir a compra”, orienta. Ele próprio vivenciou um golpe ao adquirir um produto com 80% de desconto. Mesmo tendo o valor estornado, precisou entrar na Justiça para buscar seus direitos, evidenciando a complexidade de tais situações. Após mais de dois anos, ele conseguiu compensação por danos.