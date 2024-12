Deptran realiza campanha para conscientizar condutores de bicicleta elétrica em Três Lagoas

O Departamento de Trânsito de Três Lagoas (Deptran) iniciou uma campanha educativa para conscientizar condutores e pedestres sobre a segurança no trânsito, com foco especial em veículos de mobilidade individual, como bicicletas elétricas e patinetes. A iniciativa busca reduzir o número de acidentes envolvendo esses meios de transporte e reforçar o cumprimento das novas normas de trânsito.

Nesta quinta-feira (5), o diretor do Deptran, Edgar Wegner, e a coordenadora de Educação no Trânsito, Carolina Feliciano, participaram do programa RCN Notícias, da Cultura FM e TVC, para explicar os objetivos da campanha. Segundo Carolina, a ação vem sendo desenvolvida desde a implementação da nova legislação. “Desde abril, a nova legislação tem sido reforçada. Abordamos os condutores, principalmente os de mobilidade individual, para uma abordagem educativa”, destacou a coordenadora.

A Resolução nº 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabelece as regras. Veículos que não exigem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e nem emplacamento, devem possuir campainha ou buzina, iluminação própria e indicador de velocidade (máxima de 32 km/h). São eles:

Bicicletas elétricas

Cadeiras motorizadas, skates, patinetes e monociclos elétricos

Veículos que exigem CNH (categoria A ou ACC), emplacamento e capacete, são: