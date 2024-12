Detran, Casa do Trabalhador e Feira Central terão atendimento ao público nesta segunda-feira

Com a aproximação do Natal, muitos estabelecimentos públicos e privados têm horários especiais de funcionamento. Nesta segunda-feira (23), a Casa do Trabalhador de Três Lagoas terá atendimento ao público, normalmente, entre às 7h e 17h. No entanto, fechará as portas nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2025.

A Feira Central de Três Lagoas funcionará, nesta segunda-feira, no período noturno, com a praça de alimentação, entre às 17h e 22h. Na terça-feira (24), véspera de Natal, a feira terá expediente extra das 6h às 13h, com o objetivo de garantir aos consumidores a venda de alimentos para a ceia.

As agências do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) irão funcionar em dias específicos e com equipes reduzidas. Nesta segunda, abrirá normalmente, em Três Lagoas, assim como nos dias 26 e 27 de dezembro. Nos dias 24 e 25 de dezembro ficará fechada.