Eldorado Brasil fará 'Feirão de empregos' na quarta-feira em Selvíria

A Eldorado Brasil Celulose realizará, nesta quarta-feira, 20 de novembro, feriado nacional, um feirão de empregos no município de Selvíria. A iniciativa será no Ginásio Municipal José Francisco de Carvalho, localizado na avenida João Selvirio de Souza, das 8h às 17h. De acordo com a empresa, é uma oportunidade para quem, devido à rotina, não consegue participar de seleções em outros dias da semana. Ao todo, estão disponíveis 30 vagas para diferentes funções.

Para participar do processo seletivo é necessário levar os documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho. Além das oportunidades de emprego, o evento contará com atividades recreativas para as crianças, incluindo cama elástica, pipoca e algodão-doce.