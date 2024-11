Empresas têm até sexta-feira para pagar o décimo terceiro salário

Os trabalhadores com carteira assinada devem receber a primeira parcela ou o valor integral do décimo terceiro salário até 30 de novembro. Como a data cai em um sábado, o pagamento será antecipado para sexta-feira (29). Criado pela Lei 4.090/1962, o décimo terceiro é um benefício anual pago em parcela única até 30 de novembro ou dividido em duas partes: a primeira até novembro e a segunda até 20 de dezembro.

O valor corresponde ao salário bruto dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses trabalhados. Funcionários que não trabalharam o ano todo recebem de forma proporcional. Em caso de demissão, o trabalhador tem direito à parte proporcional no momento da rescisão.

O cálculo inclui salário, horas extras e adicionais (noturno, insalubridade e periculosidade). A primeira parcela é livre de tributos. Na segunda, há descontos do Imposto de Renda e do INSS. Além disso, o empregador deve depositar o FGTS correspondente ao valor do décimo terceiro.