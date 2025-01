Família faz 'vakinha' e pede ajuda para tratamento de criança

O pequeno Davi Lucas, de 4 anos, precisou ser internado no Hospital Regional em Três Lagoas no dia 25 de dezembro devido a um problema respiratório grave. Após exames, foi diagnosticado com pneumonia e, devido à gravidade do quadro, precisou ser intubado. Com 23 dias de intubação e sem evolução, a equipe médica fez uma traqueostomia para garantir que o menino pudesse respirar.

A mãe de Davi, que está ao lado do filho no hospital, relatou que o menino ficou 21 dias sem responder aos comandos, o que gerou grande preocupação sobre a função cerebral dele. Após esse período, a decisão foi pela traqueostomia, uma válvula colocada no pescoço para permitir a respiração.