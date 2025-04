Fiscalização vai identificar ligações clandestinas na rede de esgoto

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Vigilância Sanitária, vai iniciar um trabalho de fiscalização para identificar ligações irregulares de água pluvial na rede de esgoto em Três Lagoas. A medida surge após o aumento das reclamações da população e cobranças de vereadores sobre o mau cheiro e o extravasamento de esgoto em diversos pontos da cidade, especialmente após o período de chuvas intensas.

Segundo o gerente regional da Sanesul, Adilson Bahia, o problema é agravado por ligações clandestinas feitas por moradores, que conectam a rede de coleta de água da chuva diretamente na rede de esgoto. Isso é ilegal e causa sobrecarga no sistema.

“A rede foi projetada para receber apenas a água servida das residências. Quando há uma vazão muito maior, como a da chuva, a estrutura não suporta e acaba transbordando”, explicou Bahia.

Além da fiscalização, será realizada uma campanha de conscientização da população. A proposta é visitar as regiões mais críticas, identificadas por constantes extravasamentos em períodos chuvosos. As visitas ocorrerão com apoio da Vigilância Sanitária e do Meio Ambiente, órgãos que têm permissão legal para acessar os imóveis e, se necessário, aplicar notificações.

A ação contará com o uso de equipamentos específicos, como o “fumacê”, que injeta fumaça na tubulação e permite identificar os pontos onde há interligações irregulares.

“Nosso objetivo não é só punir, mas principalmente sensibilizar a população sobre o uso correto da rede de esgoto”, ressaltou Adilson.

Outro fator que contribui para o mau funcionamento do sistema é o descarte indevido de objetos, como cotonetes, fraldas e absorventes, que acabam obstruindo os pontos de visita (PVs) e causam novos extravasamentos. Além disso, o furto de fiação elétrica das estações elevatórias de esgoto tem sido outro desafio enfrentado pela Sanesul.

Adilson reforça que o esgoto canalizado não deve gerar odor, mas quando extravasa, o líquido exposto provoca mau cheiro, o que tem sido motivo de incômodo constante em algumas regiões da cidade.

A população pode colaborar denunciando casos suspeitos de ligação irregular ou pontos de esgoto extravasando diretamente à Sanesul. A expectativa, segundo Bahia, é que, com ações conjuntas de fiscalização e educação, o município consiga reduzir os problemas recorrentes e melhorar a qualidade do saneamento.