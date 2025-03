Gastos com cartão de crédito crescem impulsionados por compras digitais

O relatório Hábitos de Consumo revelou um crescimento de 8% nos gastos com cartões de crédito no quarto trimestre de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023. O aumento foi impulsionado pelo público de alta renda (+9%) e pelo crescimento das compras digitais (+15%).

Entre os segmentos com maior alta, destacam-se serviços de estética e salões de cabeleireiros (+17%), seguidos por transportes por aplicativo (+14%), bares e restaurantes (+13%) e higiene pessoal e cosméticos (+12%).

A Black Friday também influenciou o consumo, com destaque para o comércio digital. As lojas de departamento, o setor de eletroeletrônicos e o turismo registraram um leve aumento de 1 ponto percentual na participação dos gastos em relação às médias do ano anterior.